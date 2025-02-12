600 тисяч дітей – в окупації: скільки навчаються в українських школах онлайн

На тимчасово окупованих територіях перебуває 600 тисяч українських дітей. 7% з них навчаються в українській системі освіти.

Такі дані МОН навів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення Спеціальної доповіді щодо доступу до освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Скільки учнів в окупації навчаються онлайн у школах України

Лубінець повідомив, що окупаційна влада обмежила доступ до української освіти і запровадила примусове навчання за російськими освітніми стандартами. Діти, які хочуть здобути українську освіту, навчаються онлайн.

Ми зафіксували, що є проблеми з доступом до освіти. Діти змушені навчатися одночасно у двох системах освіти. Одна дитина в тиждень витрачає на навчання більш ніж 50 годин на тиждень,

– заявив він.

І додав: щоб допомогти абітурієнтам вступити до українських закладів освіти, держава створила мережу освітніх центрів. У 2023 році через них залучили 1608 вступників, у 2024 – понад 11 тисяч.

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