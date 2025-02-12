Заклад освіти створили з нуля на території спеціалізованої школи-інтернату "Січовий колегіум" коштом держави та завдяки благодійному збору від фонду savED та KFC в Україні, зазначає 24 Канал.

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У Запоріжжі відчинила двері ще одна підземна школа

Це третя нова школа в області, створена повністю під землею. У ній є 17 класів, інклюзивні вбиральні, зона відпочинку та руханок, медичний кабінет. У закладі також ведеться відеоспостереження. Школа також забезпечена генераторами на випадок відключень електроенергії.

Під землею вже зараз зможуть вчитися у змішаному форматі три сотні учнів школи-інтернату "Січовий колегіум", які до цього здобували освіту онлайн. Втім, місця в класах вистачає і для учнів інших закладів. Уже 50 дітей з деокупованих громад та релокованих шкіл області теж прийшли на уроки в нову підземну школу. Усього у кілька змін тут навчатимуть близько тисячі школярів.

Важливо, що це саме повноцінний освітній простір під землею, а не лише укриття. Тобто діти можуть продовжувати навчання під час тривалих повітряних тривог у безпеці та зі світлом. Створення таких підземних просторів у прифронтових громадах є пріоритетом наразі і буде ним у перспективі. Ми вже маємо такі об'єкти на Миколаївщині. У Запоріжжі відбувся старт співпраці, і плануємо розширювати ініціативу далі,

– розповіла співзасновниця фонду savED Анна Пуцова.

Нову підземну школу в Запоріжжі створили за пів року. Для цього за допомогою до благодійників звернулася місцева влада. Будівельні роботи вартістю понад 112 мільйонів гривень реалізували завдяки співфінансуванню – з держсубвенції та місцевого бюджету. А на меблювання та дооблаштування простору організували збір на 3 мільйони гривень серед небайдужих українців. Збір ще триває – на потреби облаштування ще одного укриття для навчання. Доєднатися до збору можна, придбавши одну зі спеціальних позицій у меню KFC в Україні. Кошти одразу перераховують на благодійність.