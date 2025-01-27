При цьому від першого до випускного класу. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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У Харкові відкрили другу школу під землею

Ця школа більша за першу: просторіша, має вищі стелі. Заглиблена у землю на 80 метрів. Тут розташували 20 кабінетів.



У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал

Школа може забезпечувати інклюзивне навчання.

Близько 2 мільйонів доларів у будівництво інвестували міжнародні партнери. Частину необхідних для спорудження школи коштів виділили і з міського бюджету.

До весни у Харкові планують відкрити ще 5 шкіл. Усі вони будуть різні за проєктами і місткістю,

– повідомила Черненко.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що у місті продовжують працювати над розширенням мережі таких безпечних просторів.



У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал

Загалом у підземних школах і метро зараз навчаються понад 6 тисяч дітей. У другій підземній школі зараз здобувають освіту 750 дітей.



У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал

Загалом у місті зараз можуть здобувати освіту очно чи у змішаному форматі близько 7 тисяч учнів.



У Харкові запрацювала друга підземна школа / фото Анни Черненко, 24 Канал

Зазначимо, що перша підземна школа у Харкові почала роботу у травні 2024 року. Приміщення школи має 20 класних кімнат. Тут може здобувати освіту 600 дітей.

Цікаво! У Харкові планують збудувати підземну лікарню.

Що відомо про будівництво підземних шкіл