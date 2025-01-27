При этом от первого до выпускного класса. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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В Харькове открыли вторую школу под землей

Эта школа больше первой: просторнее, имеет более высокие потолки. Углублена в землю на 80 метров. Здесь расположили 20 кабинетов.



В Харькове заработала вторая подземная школа / фото Анны Черненко, 24 Канал

Школа может обеспечивать инклюзивное обучение.

Около 2 миллионов долларов в строительство инвестировали международные партнеры. Часть необходимых для строительства школы средств выделили и из городского бюджета.

До весны в Харькове планируют открыть еще 5 школ. Все они будут разные по проектам и вместимостью,

– сообщила Черненко.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в городе продолжают работать над расширением сети таких безопасных пространств.



В Харькове заработала вторая подземная школа / фото Анны Черненко, 24 Канал

Всего в подземных школах и метро сейчас учатся более 6 тысяч детей. Во второй подземной школе сейчас получают образование 750 детей.



В Харькове заработала вторая подземная школа / фото Анны Черненко, 24 Канал

Всего в городе сейчас могут получать образование очно или в смешанном формате около 7 тысяч учеников.



В Харькове заработала вторая подземная школа / фото Анны Черненко, 24 Канал

Отметим, что первая подземная школа в Харькове начала работу в мае 2024 года. Помещение школы имеет 20 классных комнат. Здесь может получать образование 600 детей.

Интересно! В Харькове планируют сстроить подземную больницу.

Что известно о строительстве подземных школ