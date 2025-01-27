Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, подземная больница "Ковчег" разместится на 12 тысячах квадратных метров под землей. Туда будут принимать всех жителей Харьковщины и переселенцев.

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Что известно о подземной больнице в Харькове

Как рассказала Черненко, сейчас в Харькове чрезвычайно большая нагрузка на местные медицинские учреждения. Подземная больница "Ковчег" улучшит ситуацию.

Медучреждение будет рассчитано на 2000 человек. Важно, что они сразу будут находиться в укрытии, ведь "Ковчег" будет расположен на два этажа под землей.

Это будет самый масштабный проект в Украине. Подземная больница на два этажа вниз. Там будет как стационар, так и палаты интенсивной терапии; залы для рождения детей; детская реанимация. Родные смогут тут навещать пациентов,

– рассказал руководитель одной из харьковских больниц Руслан Врагов.

Проект будет недешевым в реализации. Приблизительная стоимость – 100 миллионов гривен. Известно, что правительство уже выделило 50 миллионов гривен на проект в 2025 году. Это позволит провести первый этап строительства.

По словам Черненко, если будет устойчивое финансирование и стабильная ситуация, то проект удастся завершить уже за 2-3 года.