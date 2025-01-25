Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Удар по Харькову 25 января

Мэр заявил, что российский БПЛА ударил по Холодногорскому району. Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением,

– написал Игорь Терехов.

В то же время отметил, что специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан.

Обратите внимание! Городской голова подчеркнул, что также возможны повторные удары по Харькову. Поэтому будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

Уже вскоре Терехов также сообщил о еще одном ударе – в Шевченковском районе. Предварительно, оккупанты атаковали беспилотником "Молния".

По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар,

– написал городской голова в 13:59.

Атаку по Харькову также прокомментировал председатель ОВА. Олег Синегубов в 14:01 подтвердил, что оккупанты нанесли удар БПЛА по Шевченковскому и Холодногорскому районам. По его словам, на эту минуту без пострадавших.

Уже в 14:20 Игорь Терехов сообщил о третьем ударе. Под атакой агрессора был Киевский район. На данный момент информации о пострадавших нет.