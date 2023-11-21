ВРУ ухвалила закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях

Нардепи ВРУ схвалили у другому читанні закон про визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України. Законопроєкт №9591 підтримали 264 народні обранці.

Так, українці, які проживають на тимчасово окупованій території, зможуть здобувати чи продовжити здобуття освіти на території інших регіонів України. При цьому за кошти держави або місцевого бюджету.

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Таким здобувачам освіти також надаватимуть місця у гуртожитку.

Все ж українці з ТОТ для того, аби їхні результати навчання визнали, мають пройти атестацію.

Результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% загального обсягу освітньої програми.

До слова, результати навчання таких осіб не визнаватимуть за переліком спеціальностей та професій, які погодить Кабмін.

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