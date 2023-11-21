Так, українці, які проживають на тимчасово окупованій території, зможуть здобувати чи продовжити здобуття освіти на території інших регіонів України. При цьому за кошти держави або місцевого бюджету.

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