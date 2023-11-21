Так, українці, які проживають на тимчасово окупованій території, зможуть здобувати чи продовжити здобуття освіти на території інших регіонів України. При цьому за кошти держави або місцевого бюджету.

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Нардепи погодили закон про визнання освіти, здобутої на ТОТ

Таким здобувачам освіти також надаватимуть місця у гуртожитку.

Все ж українці з ТОТ для того, аби їхні результати навчання визнали, мають пройти атестацію.

Результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% загального обсягу освітньої програми.

До слова, результати навчання таких осіб не визнаватимуть за переліком спеціальностей та професій, які погодить Кабмін.

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Визнання освіти, здобутої на ТОТ: передісторія

  • Раніше підтримати цей законопроєкт нардепів закликали правозахисні організації нашої держави.
  • Активісти наголошували: через 9-річну окупацію сотні тисяч українських дітей вимушені здобувати освіту на захоплених росіянами територіях.
  • Україна при цьому не визнавала документи про їхню освіту.