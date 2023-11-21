Так, украинцы, проживающие на временно оккупированной территории, смогут получать или продолжить образование на территории других регионов Украины. При этом за средства государства или местного бюджета.

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