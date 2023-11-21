Так, украинцы, проживающие на временно оккупированной территории, смогут получать или продолжить образование на территории других регионов Украины. При этом за средства государства или местного бюджета.

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Нардепы согласовали закон о признании образования, полученного на ВТО

Таким соискателям образования также будут предоставлять места в общежитии.

Все же украинцы с ВТО для того, чтобы их результаты обучения признали, должны пройти аттестацию.

Результаты обучения на уровне высшего образования могут быть признаны в объеме не более 75% от общего объема образовательной программы.

К слову, результаты обучения таких лиц не будут признавать по перечню специальностей и профессий, согласованных Кабмином.

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Признание образования, полученного на ТОТ: предыстория

  • Ранее поддержать этот законопроект нардепов призвали правозащитные организации нашего государства.
  • Активисты отмечали: из-за 9-летней оккупации сотни тысяч украинских детей вынуждены получать образование на захваченных россиянами территориях.
  • Украина при этом не признавала документы об их образовании.