Так, украинцы, проживающие на временно оккупированной территории, смогут получать или продолжить образование на территории других регионов Украины. При этом за средства государства или местного бюджета.
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Нардепы согласовали закон о признании образования, полученного на ВТО
Таким соискателям образования также будут предоставлять места в общежитии.
Все же украинцы с ВТО для того, чтобы их результаты обучения признали, должны пройти аттестацию.
Результаты обучения на уровне высшего образования могут быть признаны в объеме не более 75% от общего объема образовательной программы.
К слову, результаты обучения таких лиц не будут признавать по перечню специальностей и профессий, согласованных Кабмином.
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Признание образования, полученного на ТОТ: предыстория
- Ранее поддержать этот законопроект нардепов призвали правозащитные организации нашего государства.
- Активисты отмечали: из-за 9-летней оккупации сотни тысяч украинских детей вынуждены получать образование на захваченных россиянами территориях.
- Украина при этом не признавала документы об их образовании.