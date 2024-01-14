У школах посилюватимуть безпеку: що варто знати учням і батькам

В українських школах посилюватимуть безпеку на тлі повномасштабної війни. Зокрема, у прикордонних регіонах нашої держави.

Так, невдовзі у школах запрацює Служба освітньої безпеки. Уже триває відбір поліціянтів. Деталі розповідає Освіта 24.

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Як у школах посилюватимуть безпеку

Так, у кожній школі перебуватиме поліцейський. Це буде спеціально відібрана, навчена та екіпірована людина. На входах до шкіл встановлять металошукачі та арки.

Особливу увагу звертатимуть на навчальні заклади, які розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.

На сьогодні триває відбір пів тисячі працівників. Вже навесні вони заступлять на службу.

В Україні будують підземні школи

В Україні триває безпрецедентне будівництво підземних шкіл. Зокрема, невдовзі такий навчальний заклад мають добудувати у Харкові. У місті також проєктують спорудження інших таких шкіл.

Триває будівництво підземної школи і на Харківщині, у селищі Коротичі.

Також вирішили спорудити "школу під землею" у Покровську Донецької області.