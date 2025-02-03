Результати навчання учнів з ТОТ визнаватимуть в Україні

В Україні визнаватимуть результати навчання школярів з тимчасово окупованих територій. Для цього знадобиться відповідна заява.

Відповідну норму містить проєкт наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку визнання на рівнях повної загальної середньої освіти результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Відчинить двері світових вишів: чому варто навчатися за програмою Cambridge IGCSE

Освіту учнів з ТОТ визнаватимуть

Документ має на меті визначити загальні вимоги до процедур визнання на одному чи кількох рівнях середньої освіти результатів навчання осіб, які переселилися з тимчасово окупованих територій в Україну.

Визнавати здобуту освіту планують на підставі заяви про визнання результатів навчання. До заяви треба буде додати освітню декларацію. Цей документ міститиме результати попереднього навчання з навчальних предметів чи інтегрованих курсів на тимчасово окупованій території України, окрім навчальних предметів українознавчого компонента.

Також до декларації можна додавати додаткові документи, що дозволяють ідентифікувати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованій території.

Строк розгляду заяви та проведення процедури визнання освіти становитиме не більше ніж десять робочих днів.

Здійснювати таку процедуру будуть уповноважені установи відповідно до власної освітньої програми.

Отримати свідоцтво про здобуття середньої освіти можна буде після проведення річного оцінювання або державної підсумкової атестації з навчальних предметів українознавчого компонента.

Результати річного оцінювання з інших навчальних предметів визначатимуть відповідно до освітньої декларації шляхом їх зарахування.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 28 лютого на електронні адреси kateryna.tymchenko.mon@gmail.com або tetiana.balashova@mon.gov.ua.

Раніше ми інформували, що понад 40 тисяч дітей з окупованих територій продовжують навчатися в українських школах, попри ризики для них та їхніх батьків. Деталі читайте за посиланням.