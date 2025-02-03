Соответствующую норму содержит проект приказа Министерства образования и науки Украины "Об утверждении Порядка признания на уровнях полного общего среднего образования результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Образование учеников с ВОТ будут признавать

Документ имеет целью определить общие требования к процедурам признания на одном или нескольких уровнях среднего образования результатов обучения лиц, которые переселились с временно оккупированных территорий в Украину.

Признавать полученное образование планируют на основании заявления о признании результатов обучения. К заявлению надо будет приложить образовательную декларацию. Этот документ будет содержать результаты предыдущего обучения по учебным предметам или интегрированных курсов на временно оккупированной территории Украины, кроме учебных предметов украиноведческого компонента.

Также к декларации можно добавлять дополнительные документы, позволяющие идентифицировать результаты обучения, полученные на временно оккупированной территории.

Срок рассмотрения заявления и проведения процедуры признания образования составит не более десяти рабочих дней.

Осуществлять такую процедуру будут уполномоченные учреждения в соответствии с собственной образовательной программой.

Получить свидетельство о получении среднего образования можно будет после проведения годового оценивания или государственной итоговой аттестации по учебным предметам украиноведческого компонента.

Результаты годового оценивания по другим учебным предметам будут определять в соответствии с образовательной декларацией путем их зачисления.

Замечания и предложения можно присылать до 28 февраля на электронные адреса kateryna.tymchenko.mon@gmail.com или tetiana.balashova@mon.gov.ua.

Ранее мы информировали, что более 40 тысяч детей с оккупированных территорий продолжают учиться в украинских школах, несмотря на риски для них и их родителей. Детали читайте по ссылке.