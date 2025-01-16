Даже находясь на оккупированной территории, по тем или иным причинам, школьники стремятся и дальше учиться в украинских школах. О количестве учеников с ВОТ и пути обучения пишет 24 Канал, опираясь на публикацию ТРИБУН.

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Как проходит обучение и чем это грозит

Школьники с ВОТ ищут пути, чтобы получить украинское образование. Об этом сообщила Екатерина Рашевская, юрист Регионального центра прав человека, член Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине.

Юрист рассказала, что несмотря на все угрозы, более 40 тысяч детей с ВОТ продолжают учиться в украинских школах, а в 2024 году около 12 тысяч выпускников, которые учились в оккупации, поступили в учреждения высшего образования на свободной территории Украины.

Однако такое обучение, по словам Екатерины, представляет угрозу как для детей, так и для родителей на ВОТ. За посещение ребенком украинской школы, если его зафиксируют, оккупанты проведут профилактическую работу – беседу с ребенком, удалят украинские учебники и учебные материалы.

Родителям будут угрожать лишением прав в связи с тем, что они допускают посещение подобных занятий. Для безопасности родители продумываются различные варианты для обучения – отдельные гаджеты, не включают камеру, держат в тайне имена.

Часто дети имеют отдельный телефон для выхода на уроки, не включают камеру во время занятий, вынуждены посещать занятия после уроков в школах в оккупации. Очевидно, из-за соответствующей нагрузки и стресса качество полученного образования несопоставимо с тем, которое было до начала полномасштабного вторжения,

– говорит юрист.

О заключении или других подобных наказаниях пока украинским правозащитникам неизвестно. Речь идет об оккупированных с 2022 года территориях. А на территории Луганской, Донецкой областей и в Крыму картина совсем неутешительная.