IT – спеціальності та іноземні мови: на навчання дітей воїнів виділили 15 мільйонів гривень

Поки українські воїни захищають Батьківщину на фронті, земляки продовжують турбуватися про їхній добробут. Зокрема, про навчання дітей військовослужбовців.

Всеукраїнська мережа приватних загальноосвітніх шкіл України IT Step School також вирішила допомогти здобути якісну освіту дітям воїнів. При цьому виділила на це значну суму.

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Скільки IT Step School виділила коштів на навчання дітей воїнів

Школа пожертвувала на навчання дітей військовослужбовців 15 мільйонів гривень. Здобути освіту за ці гроші зможе 130 дітей з 11 міст України, в яких є філіали школи.

Діти зможуть вчитися у таких містах:

Київ;

Луцьк;

Рівне;

Львів;

Івано-Франківськ;

Полтава;

Житомир;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Запоріжжя;

Одеса;

Кременчук.

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Хто може здобувати освіту

Програма школи доступна в основному для учнів 5 – 11 класів. Однак у чотирьох школах діє програма і для учнів початкових класів. Під час навчання діти поглиблено вивчатимуть IT – спеціальності та іноземні мови. Можна вибрати крім англійської також китайську, іспанську, німецьку, польську та французьку мову.

Під час уроків особливу увагу приділятимуть і психологічному комфорту дитини. До слова, у кожній філії школи є надійне укриття.

Подати заявку на безплатне навчання можна оформивши заявку за посиланням. Заявки приймають до 17 жовтня включно. Навчання стартує 7 листопада.

Яка кількість учнів в Україні відвідує школи

Перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко розповів, що кількість школярів, які навчаються онлайн за межами країни, щоразу зменшується. Також усе більше українських школярів переходять від онлайн до змішаної форми навчання. Це залежить від безпекової ситуації та сховищ у закладах освіти. Можливість відвідувати школи в Україні вже має понад 2 мільйони школярів. А це більш ніж половина усіх учнів, або 65%. Вони вчаться офлайн та за змішаною формою. Скільки школярів навчаються в українських школах з-за кордону

За даними Генштабу ЗСУ станом на 1 вересня в Україні постраждали понад 2405 закладів освіти, з них 270 – повністю зруйновані.

На сьогодні, за словами заступника очільника МОН, понад 400 тисяч школярів навчаються дистанційно в українських школах, перебуваючи за кордоном. На початку червня таких дітей було понад 600 тисяч.