Перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко під час брифінгу розповів, що кількість школярів, які навчаються онлайн за межами країни, щоразу зменшується. При цьому в Україні відкривають нові школи для офлайн-навчання та за змішаною формою.

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Скільки школярів навчаються в українських школах з-за кордону

На сьогодні, за словами заступника очільника МОН, понад 400 тисяч школярів навчаються дистанційно в українських школах, перебуваючи за кордоном. На початку червня таких дітей було понад 600 тисяч.

Яка кількість учнів в Україні відвідує школи

За словами Вітренка, усе більше українських школярів переходять від онлайн до змішаної форми навчання. Це залежить від безпекової ситуації та сховищ у закладах освіти. Можливість відвідувати школи в Україні вже має понад 2 мільйони школярів. А це більш ніж половина усіх учнів, або 65%. Вони вчаться офлайн та за змішаною формою.

Якщо порівнювати з 1 вересня, вже понад 120 тисяч дітей долучилися до формату змішаної форми навчання,

– заявив заступника міністра освіти України.

На деокупованих територіях навчання відбувається лише у форматі онлайн. На цих територіях тривають відновлювальні роботи.

При цьому Вітренко наголосив, що діти в Україні навчатимуться за будь-яких умов.

Скільки вчителів досі вчать дітей з-за кордону

На сьогодні за кордоном перебуває майже 13 тисяч українських учителів. Станом на 1 вересня таких було 16,5 тисячі. У березні 2022 року ця цифра складала 27 тисяч педагогів, розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. Протягом вересня з-за кордону повернулося майже 3,5 тисячі учителів.

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