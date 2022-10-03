Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що протягом вересня з-за кордону повернулося майже 3,5 тисячі українських педагогів. Проте значна кількість – досі не в Україні.

Важливо Скільки українських дітей пішли вчитися у школи Польщі, Чехії та Німеччини, Франції

Скільки вчителів досі вчать дітей з-за кордону

На сьогодні, за словами Шкарлета, за кордоном перебуває майже 13 тисяч українських учителів. Станом на 1 вересня таких було 16,5 тисячі. У березні 2022 року ця цифра складала 27 тисяч педагогів.

Протягом останнього місяця з-за кордону повернулося майже 3,5 тисячі учителів,

– уточнив очільник Міносвіти.

При цьому Шкарлет упевнений, що з часом усі українські вчителі, які досі перебувають за кордоном через війну, повернуться в Україну.

Скільки українських дітей вчаться у школах Польщі, Чехії та Німеччини, Франції

За даними Європейської комісії, станом на 1 вересня понад 506 тисяч українських дітей пішли у школи країн ЄС. Загалом учні разом із батьками виїхали до 44 європейських країн, а також до США, Канади, Австралії, Японії. Утім, точної статистки щодо усіх школярів за кордоном немає, пише "Освіторія". Найбільше дітей – у школах Польщі Цього навчального року у польські школи пішло 185 тисяч українських дітей. Загалом у Польщі мешкає близько 700 – 800 тисяч українських школярів. Більшість із них вчиться дистанційно у школах нашої держави. Скільки наших школярів у Німеччині У німецьких школах зараз вчиться близько 180 тисяч українських дітей. Ця цифра продовжує зростати. Наші земляки також пішли вчитися й у професійно-технічні училища. Читайте Чи варто українській дитині за кордоном вчитися у 2 школах і як їй все встигати Українські діти у школах Чехії У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців. Багато українських дітей, за словами чеських чиновників, хочуть закінчити навчання в українській школі й здобувають освіту дистанційно. Скільки українських учнів сіли за парти у Франції У Франції 1 вересня почали навчальний рік у місцевих школах 18 тисяч українських школярів.

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