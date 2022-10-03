Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга рассказал, что количество школьников, которые учатся онлайн за пределами страны, уменьшается. При этом в Украине открывают новые школы для офлайн-учебы и в смешанной форме.

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Сколько школьников учатся в украинских школах из-за границы

На сегодняшний день, по словам заместителя главы МОН, более 400 тысяч школьников учатся дистанционно в украинских школах, находясь за границей. В начале июня таких детей было больше 600 тысяч.

Какое количество учащихся в Украине посещает школы

По словам Витренко, все больше украинских школьников переходят от онлайн к смешанной форме обучения. Это зависит от ситуации безопасности и хранилищ в учебных заведениях. Возможность посещать школы в Украине уже имеет более 2 миллионов школьников. А это более половины всех учеников, или 65%. Они учатся офлайн и в смешанной форме.

Если сравнивать с 1 сентября, уже более 120 тысяч детей присоединились к формату смешанной формы обучения,

– заявил заместитель министра образования Украины.

На деоккупированных территориях обучение проходит только в формате онлайн. На этих территориях продолжаются восстановительные работы.

При этом Витренко подчеркнул, что дети в Украине будут учиться при любых условиях.

Сколько учителей до сих пор учат детей из-за границы

На сегодняшний день за границей находится почти 13 тысяч украинских учителей. По состоянию на 1 сентября таких было 16,5 тысяч. В марте 2022 года эта цифра составляла 27 тысяч педагогов, рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. В течение сентября из-за границы вернулось почти 3,5 тысяч учителей.

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