Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что в этом году Украина также заранее готовится к отопительному сезону. При этом большинство школ уже подготовили.

Важно Ситуация сложная: дети в киевских школах будут учиться и онлайн, и офлайн

Сколько школ в Украине готовы к отопительному сезону

На сегодняшний день, по словам главы Минобразования, более 10,5 тысячи школ в Украине готовы к отопительному сезону. Это почти 90% от их общего количества.

При этом министр сообщил, что на 100% готовы к отопительному сезону школы в следующих областях:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Ровенская.

На 99% к отопительному сезону подготовили школы в таких городах:

Одесса;

Киев.

Надеемся, что сверхфорсмажерных обстоятельств не будет и все педагоги будут с теплом,

– подчеркнул Шкарлет.

Министр также отметил, что школьников и студентов могут перевести на дистанционную или смешанную форму обучения, если возникнут перебои с теплоснабжением или ради экономии.

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В Мукачево будут выключать отопление

В Мукачево решили, что отопление в школах, садах, учреждениях культуры и искусств, больницах будут включать в зависимости от погоды. Отопительный сезон в городе начнется дифференцированно. Тепло в дома, учебные заведения и больницы будут подавать в зависимости от погоды за окном. Если температура на улице опустится ниже +7 градусов, отопление будет включено быстрее, сообщил спикер Мукачевского горсовета Влад Микита.

В детсадах и роддоме решение о включении отопления будет принимать администрация учреждения.

В Киеве школьники могут учиться дома

В киевских учебных заведениях, по словам заместителя главы КГГА, уже ввели гибкую форму обучения. Она смешанная: дети учатся и онлайн, и офлайн. В то же время киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная.

Украина готова к отопительному сезону на 80%: смотрите видео