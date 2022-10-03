Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що цього року Україна також заздалегідь готується до опалювального сезону. При цьому більшість шкіл уже підготували.

Важливо Ситуація складна: діти у київських школах навчатимуться і онлайн, і офлайн

Скільки шкіл в Україні готові до опалювального сезону

На сьогодні, за словами очільника Міносвіти, понад 10,5 тисячі шкіл в Україні готові до опалювального сезону. Це майже 90% від їхньої загальної кількості.

При цьому міністр повідомив, що на 100% готові до опалювального сезону школи у таких областях:

Вінницька;

Волинська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Рівненська.

На 99% до опалювального сезону підготували школи у таких містах:

Одеса;

Київ.

Сподіваємось, що надфорсмажорних обставин не буде і всі освітяни будуть з теплом,

– наголосив Шкарлет.

Також міністр зауважив, що школярів та студентів можуть перевести на дистанційну чи змішану форму навчання, якщо виникнуть перебої з теплопостачанням чи задля економії.

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У Мукачеві вимикатимуть опалення

У Мукачеві вирішили, що опалення у школах, садках, закладах культури та мистецтв, лікарнях вмикатимуть у залежності від погоди. Опалювальний сезон у місті розпочнеться диференційовано. Тепло в оселі, заклади освіти та лікарні подаватимуть у залежності від погоди за вікном. Якщо температура на вулиці опуститься нижче +7 градусів, опалення ввімкнуть швидше, повідомив речник Мукачівської міськради Влад Микита.

У дитсадках та пологовому будинку рішення про вмикання опалення ухвалюватиме адміністрація закладу.

У Києві школярі можуть вчитися вдома

У київських навчальних закладах, за словами заступника голови КМДА, уже запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Натомість київські школи у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.

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