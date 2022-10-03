Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що цього року Україна також заздалегідь готується до опалювального сезону. При цьому більшість шкіл уже підготували.
Важливо Ситуація складна: діти у київських школах навчатимуться і онлайн, і офлайн
Скільки шкіл в Україні готові до опалювального сезону
На сьогодні, за словами очільника Міносвіти, понад 10,5 тисячі шкіл в Україні готові до опалювального сезону. Це майже 90% від їхньої загальної кількості.
При цьому міністр повідомив, що на 100% готові до опалювального сезону школи у таких областях:
- Вінницька;
- Волинська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Кіровоградська;
- Рівненська.
На 99% до опалювального сезону підготували школи у таких містах:
- Одеса;
- Київ.
Сподіваємось, що надфорсмажорних обставин не буде і всі освітяни будуть з теплом,
– наголосив Шкарлет.
Також міністр зауважив, що школярів та студентів можуть перевести на дистанційну чи змішану форму навчання, якщо виникнуть перебої з теплопостачанням чи задля економії.
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У Мукачеві вимикатимуть опалення
У Мукачеві вирішили, що опалення у школах, садках, закладах культури та мистецтв, лікарнях вмикатимуть у залежності від погоди. Опалювальний сезон у місті розпочнеться диференційовано. Тепло в оселі, заклади освіти та лікарні подаватимуть у залежності від погоди за вікном. Якщо температура на вулиці опуститься нижче +7 градусів, опалення ввімкнуть швидше, повідомив речник Мукачівської міськради Влад Микита.
У дитсадках та пологовому будинку рішення про вмикання опалення ухвалюватиме адміністрація закладу.
У Києві школярі можуть вчитися вдома
У київських навчальних закладах, за словами заступника голови КМДА, уже запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Натомість київські школи у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.
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