Так, Міносвіти запланувало ДПА у 2023 році для учнів не лише 11 класів, а й 4 та 9. Хіба що випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО. Наказ уже підписав міністр Сергій Шкарлет.

Важливо З яких предметів учні складатимуть ДПА у 2023 році

Учні 4 та 9 класів складатимуть ДПА

Іспити учні 4 та 9 класів по завершенні навчального року 2022 – 2023 складатимуть іспити у своїх школах письмово.

Четвертокласники писатимуть іспити з української мови, математики та мови національної меншини чи корінного народу, якщо така вивчається. До слова, ДПА у четвертому класі учні пишуть лише задля моніторингу якості освіти школи.

Знання дев'ятикласників оцінюватимуть із чотирьох предметів. Обов'язково з української мови та математики, а також історії України або іноземної мови на вибір школи. Четвертим предметом буде історія України, іноземна мова біологія, географія, фізика, хімія на вибір.

Випускники одинадцятих класів складатимуть іспити у формі ЗНО. Для іспиту знань передбачені такі предмети:

  • української мови
  • математики
  • історії України або іноземної мови
  • один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;
  • мову національної меншини або корінного народу, якщо така вивчається та була відповідна заява хоча б одного із батьків.

Чи складали ДПА і ЗНО українські школярі у 2022 році

Випускники четвертих та дев'ятих класів не складали підсумкові іспити з 2020 року через карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У 2022 році Міносвіти також скасувало ЗНО для випускників одинадцятих класів через повномасштабну війну. Випускники шкіл натомість писали Національний мультимедійний тест. На основі його результатів і вступали до вишів та інститутів.

Читайте Гроші за скасоване пробне ЗНО можна повернути або віддати ЗСУ: як це зробити

Гроші за скасоване пробне ЗНО можна повернути або віддати ЗСУ

Багато цьогорічних випускників шкіл раніше реєструвалися на пробне ЗНО-2022 і заплатили за це гроші. Натомість це оцінювання знань через війну скасували. Тож тепер тим, хто реєструвався на пробне ЗНО, повернуть частину сплачених, але невикористаних грошей. Ці кошти також можна перерахувати на потреби ЗСУ.

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