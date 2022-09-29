Так, Міносвіти запланувало ДПА у 2023 році для учнів не лише 11 класів, а й 4 та 9. Хіба що випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО. Наказ уже підписав міністр Сергій Шкарлет.
Важливо З яких предметів учні складатимуть ДПА у 2023 році
Учні 4 та 9 класів складатимуть ДПА
Іспити учні 4 та 9 класів по завершенні навчального року 2022 – 2023 складатимуть іспити у своїх школах письмово.
Четвертокласники писатимуть іспити з української мови, математики та мови національної меншини чи корінного народу, якщо така вивчається. До слова, ДПА у четвертому класі учні пишуть лише задля моніторингу якості освіти школи.
Знання дев'ятикласників оцінюватимуть із чотирьох предметів. Обов'язково з української мови та математики, а також історії України або іноземної мови на вибір школи. Четвертим предметом буде історія України, іноземна мова біологія, географія, фізика, хімія на вибір.
Випускники одинадцятих класів складатимуть іспити у формі ЗНО. Для іспиту знань передбачені такі предмети:
- української мови
- математики
- історії України або іноземної мови
- один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;
- мову національної меншини або корінного народу, якщо така вивчається та була відповідна заява хоча б одного із батьків.
Чи складали ДПА і ЗНО українські школярі у 2022 році
Випускники четвертих та дев'ятих класів не складали підсумкові іспити з 2020 року через карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.
У 2022 році Міносвіти також скасувало ЗНО для випускників одинадцятих класів через повномасштабну війну. Випускники шкіл натомість писали Національний мультимедійний тест. На основі його результатів і вступали до вишів та інститутів.
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