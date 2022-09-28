Так, Міносвіти визначило перелік предметів, з яких треба складати ДПА у 2022/2023 навчальному році для учнів 4, 9, 11 класів. Зміни вказані у відповідному наказі профільного міністерства. При цьому випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО.
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З яких предметів учні складатимуть ДПА
ДПА у 4 класі пишуть виключно задля моніторингу якості освіти школи.
Так, випускники 4-х класів складатимуть такі предмети:
- українська мова;
- математика;
- мова національної меншини чи корінного народу (у класах із навчанням або вивченням відповідних мов; складання цього предмета можливе за заявою одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).
Випускники 9-х класів складатимуть:
- українську мову;
- математику;
- один із цих предметів (за рішенням педради):
– для класів з українською мовою навчання, в яких не вивчають мову національної меншини або корінного народу, це буде: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія;
– для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс “Література”, історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.
Випускники 11-х класів складатимуть у формі ЗНО:
- українську мову;
- математику;
- історію України або іноземну мову;
- один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;
- мову національної меншини або корінного народу (на підставі заяви одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).
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Гроші за скасоване пробне ЗНО можна повернути або віддати ЗСУ
Для повернення/перерахунку коштів за пробне ЗНО варто:
- авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського або відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. При цьому вказати назву регіонального центру, якому платили, а також логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО;
- вибрати, куди перерахувати кошти: на підтримку ЗСУ чи на особистий рахунок.
Якщо ви хочете перерахувати ці кошти на нашу армію, варто також підтвердити згоду на це і вказати свої ім'я та прізвище, як при реєстрації на пробне ЗНО.
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