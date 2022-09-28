Так, Міносвіти визначило перелік предметів, з яких треба складати ДПА у 2022/2023 навчальному році для учнів 4, 9, 11 класів. Зміни вказані у відповідному наказі профільного міністерства. При цьому випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО.

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З яких предметів учні складатимуть ДПА

ДПА у 4 класі пишуть виключно задля моніторингу якості освіти школи.

Так, випускники 4-х класів складатимуть такі предмети:

українська мова;

математика;

мова національної меншини чи корінного народу (у класах із навчанням або вивченням відповідних мов; складання цього предмета можливе за заявою одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

Випускники 9-х класів складатимуть:

українську мову;

математику;

один із цих предметів (за рішенням педради):

– для класів з українською мовою навчання, в яких не вивчають мову національної меншини або корінного народу, це буде: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія;

– для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс “Література”, історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.

Випускники 11-х класів складатимуть у формі ЗНО:

українську мову;

математику;

історію України або іноземну мову;

один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;

мову національної меншини або корінного народу (на підставі заяви одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

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