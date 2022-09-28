Так, Міносвіти визначило перелік предметів, з яких треба складати ДПА у 2022/2023 навчальному році для учнів 4, 9, 11 класів. Зміни вказані у відповідному наказі профільного міністерства. При цьому випускники шкіл складатимуть ДПА у формі ЗНО.

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З яких предметів учні складатимуть ДПА

ДПА у 4 класі пишуть виключно задля моніторингу якості освіти школи.

Так, випускники 4-х класів складатимуть такі предмети:

  • українська мова;
  • математика;
  • мова національної меншини чи корінного народу (у класах із навчанням або вивченням відповідних мов; складання цього предмета можливе за заявою одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

Випускники 9-х класів складатимуть:

  • українську мову;
  • математику;
  • один із цих предметів (за рішенням педради):

– для класів з українською мовою навчання, в яких не вивчають мову національної меншини або корінного народу, це буде: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія;

– для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс “Література”, історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.

Випускники 11-х класів складатимуть у формі ЗНО:

  • українську мову;
  • математику;
  • історію України або іноземну мову;
  • один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;
  • мову національної меншини або корінного народу (на підставі заяви одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).

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Гроші за скасоване пробне ЗНО можна повернути або віддати ЗСУ

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні скасували як пробне ЗНО-2022, так і традиційне. Однак раніше на пробне оцінювання знань зареєструвалася чимала кількість осіб і заплатила за це гроші. Натомість зараз тим, хто реєструвався на пробне ЗНО, повернуть частину сплачених, але невикористаних грошей. Сума коштів, які повернуть за ЗНО, залежатиме від регіону. Що цікаво, ці повернені кошти можна перерахувати на потреби ЗСУ.

Для повернення/перерахунку коштів за пробне ЗНО варто:

  • авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського або відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. При цьому вказати назву регіонального центру, якому платили, а також логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО;
  • вибрати, куди перерахувати кошти: на підтримку ЗСУ чи на особистий рахунок.

Якщо ви хочете перерахувати ці кошти на нашу армію, варто також підтвердити згоду на це і вказати свої ім'я та прізвище, як при реєстрації на пробне ЗНО.

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