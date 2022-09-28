Минобразования определило перечень предметов, по которым нужно составлять ГИА в 2022/2023 учебном году для учеников 4, 9, 11 классов. Изменения указаны в указе профильного министерства. При этом выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО.

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По каким предметам ученики будут сдавать ГИА

ГИА в 4 классе пишут исключительно для мониторинга качества образования школы.

Так, выпускники 4-х классов будут сдавать следующие предметы:

украинский язык;

математика;

язык национального меньшинства или коренного народа (в классах с обучением или изучением соответствующих языков; сдача этого предмета возможна по заявлению одного из родителей или опекунов и по решению педсовета).

Выпускники 9-х классов будут сдавать:

украинский язык;

математику;

один из этих предметов (по решению педсовета):

– для классов с украинским языком обучения, в которых не изучают язык национального меньшинства или коренного народа, это будет биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык, информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия;

– для классов с обучением или изучением языка национального меньшинства или коренного народа: биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык, информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия.

Выпускники 11-х классов будут сдавать в форме ВНО:

украинский язык;

математику;

историю Украины или иностранный язык;

один из предметов по выбору: историю Украины, иностранный язык, биологию, географию, физику, химию;

язык национального меньшинства или коренного народа (на основании заявления одного из родителей или опекунов и по решению педсовета).

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