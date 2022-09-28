Минобразования определило перечень предметов, по которым нужно составлять ГИА в 2022/2023 учебном году для учеников 4, 9, 11 классов. Изменения указаны в указе профильного министерства. При этом выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО.

Важно Деньги за отмененное пробное ВНО можно вернуть или отдать ВСУ: как это сделать

По каким предметам ученики будут сдавать ГИА

ГИА в 4 классе пишут исключительно для мониторинга качества образования школы.

Так, выпускники 4-х классов будут сдавать следующие предметы:

  • украинский язык;
  • математика;
  • язык национального меньшинства или коренного народа (в классах с обучением или изучением соответствующих языков; сдача этого предмета возможна по заявлению одного из родителей или опекунов и по решению педсовета).

Выпускники 9-х классов будут сдавать:

  • украинский язык;
  • математику;
  • один из этих предметов (по решению педсовета):

– для классов с украинским языком обучения, в которых не изучают язык национального меньшинства или коренного народа, это будет биология, всемирная история, география, зарубежная литература, иностранный язык, информатика, история Украины, основы правоведения, украинская литература, физика, химия;

– для классов с обучением или изучением языка национального меньшинства или коренного народа: биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык, информатика, интегрированный курс "Литература", история Украины, язык национального меньшинства, язык коренного народа, основы правоведения, украинская литература, физика, химия.

Выпускники 11-х классов будут сдавать в форме ВНО:

  • украинский язык;
  • математику;
  • историю Украины или иностранный язык;
  • один из предметов по выбору: историю Украины, иностранный язык, биологию, географию, физику, химию;
  • язык национального меньшинства или коренного народа (на основании заявления одного из родителей или опекунов и по решению педсовета).

Читайте Поступать в профессиональные училища в Украине придется по-новому: что изменилось

Деньги за отмененное пробное ВНО можно вернуть или отдать ВСУ

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине отменили как пробное ВНО-2022, так и традиционное. Однако ранее на пробную оценку знаний зарегистрировалось немало людей и заплатили за это деньги. Сейчас тем, кто регистрировался на пробное ВНО, вернут часть уплаченных, но неиспользованных денег. Сумма средств, возвращенных за ВНО, будет зависеть от региона. Что интересно, эти возвращенные средства можно перечислить на нужды ВСУ.

Для возврата/перерасчета средств за пробное ВНО следует:

  • авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского или регионального центра оценивания качества образования. При этом указать название регионального центра, которому платили, а также логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО;
  • выбрать, куда перечислить средства: в поддержку ВСУ или на личный счет.

Если вы хотите перечислить эти средства на нашу армию, следует также подтвердить согласие на это и указать свои имя и фамилию, как при регистрации на пробное ВНО.

Как начался учебный год в Мелитополе – рассказал мэр Иван Федоров: смотрите видео