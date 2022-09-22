Натомість зараз тим, хто реєструвався на пробне ЗНО, повернуть частину сплачених, але невикористаних грошей. У Міносвіти вже погодили порядок повернення коштів.

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Повернуті кошти можна віддати ЗСУ

Сума коштів, які повернуть за ЗНО, залежатиме від регіону. Що цікаво, ці повернені кошти можна перерахувати на потреби ЗСУ.

Для повернення/перерахунку коштів за пробне ЗНО варто:

авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського або відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. При цьому вказати назву регіонального центру, якому платили, а також логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО;

вибрати, куди перерахувати кошти: на підтримку ЗСУ чи на особистий рахунок.

Якщо ви хочете перерахувати ці кошти на нашу армію, варто також підтвердити згоду на це і вказати свої ім'я та прізвище, як при реєстрації на пробне ЗНО.

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У Рівному безкоштовно готуватимуть до ЗНО з історії

Підготуватися до ЗНО та ДПА з історії України усім охочим допоможуть у пластовому центрі у Рівному, інформують Рівненській обласній раді. Спільно з працівниками центру безкоштовно викладатимуть історики, краєзнавці, фольклористи. Навчання відбуватиметься в групах до 15 осіб і за попередньою реєстрацією. Зареєструватися можна тут. Перше заняття відбудеться 30 вересня, тож зареєструватись варто до 29 вересня.

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