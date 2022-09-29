Минобразования запланировало ГИА в 2023 году для учащихся не только 11 классов, но и 4 и 9. Разве что выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО. Приказ уже подписал министр Сергей Шкарлет.

Важно Из каких предметов учащиеся будут составлять ГИА в 2023 году

Учащиеся 4 и 9 классов будут составлять ГИА

Экзамены учащиеся 4 и 9 классов по завершении учебного года 2022 – 2023 будут сдавать в своих школах в письменном виде.

Четверокласники будут писать экзамены по украинскому языку, математике и языку национального меньшинства или коренного народа, если такой изучается. К слову, ГИА в четвертом классе учащиеся пишут только для мониторинга качества образования школы.

Знания девятиклассников будут оцениваться по четырем предметам. Обязательно по украинскому языку и математике, а также истории Украины или иностранного языка по выбору школы. Четвертым предметом будет история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия на выбор.

Выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзамены в форме ВНО. Для экзамена предусмотрены следующие предметы:

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины или иностранный язык
  • один из предметов по выбору: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия;
  • язык национального меньшинства или коренного народа, если такой изучается и было соответствующее заявление хотя бы одного из родителей.

Сдавали ли ГИА и ВНО украинские школьники в 2022 году

Выпускники четвертых и девятых классов не сдавали итоговые экзамены с 2020 года из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году Минобразования также отменило ВНО для выпускников одиннадцатых классов из-за полномасштабной войны. Выпускники школ писали Национальный мультимедийный тест. На основе его результатов и поступали в вузы и институты.

Читайте Деньги за отмененное пробное ВНО можно вернуть или отдать ВСУ: как это сделать

Деньги за отмененное пробное ВНО можно вернуть или отдать ВСУ

Многие выпускники школ ранее регистрировались на пробное ВНО-2022 и заплатили за это деньги. Но эта оценка знаний из-за войны была отменена. Теперь тем, кто регистрировался на пробное ВНО, вернут часть уплаченных, но неиспользованных денег. Эти средства можно перечислить на нужды ВСУ.

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