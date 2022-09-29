Минобразования запланировало ГИА в 2023 году для учащихся не только 11 классов, но и 4 и 9. Разве что выпускники школ будут сдавать ГИА в форме ВНО. Приказ уже подписал министр Сергей Шкарлет.

Важно Из каких предметов учащиеся будут составлять ГИА в 2023 году

Учащиеся 4 и 9 классов будут составлять ГИА

Экзамены учащиеся 4 и 9 классов по завершении учебного года 2022 – 2023 будут сдавать в своих школах в письменном виде.

Четверокласники будут писать экзамены по украинскому языку, математике и языку национального меньшинства или коренного народа, если такой изучается. К слову, ГИА в четвертом классе учащиеся пишут только для мониторинга качества образования школы.

Знания девятиклассников будут оцениваться по четырем предметам. Обязательно по украинскому языку и математике, а также истории Украины или иностранного языка по выбору школы. Четвертым предметом будет история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия на выбор.

Выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзамены в форме ВНО. Для экзамена предусмотрены следующие предметы:

украинский язык

математика

история Украины или иностранный язык

один из предметов по выбору: история Украины, иностранный язык, биология, география, физика, химия;

язык национального меньшинства или коренного народа, если такой изучается и было соответствующее заявление хотя бы одного из родителей.

Сдавали ли ГИА и ВНО украинские школьники в 2022 году

Выпускники четвертых и девятых классов не сдавали итоговые экзамены с 2020 года из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.