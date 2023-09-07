Лісовий назвав виклик для нинішньої системи освіти України

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий назвав виклик для нинішньої української освіти. Він полягає в тому, що ця система освіти не була побудована для нашої держави.

Чинну систему освіти будували у радянські часи. І вона тоді була ефективною, уточнив міністр.

Читайте Оксен Лісовий зробив гостру заяву про школи, у яких досі викладають російською

Лісовий назвав виклик для нинішньої української освіти

Чинна система освіти, за словами посадовця, була збудована достатньо ефективно колись давно для Радянського Союзу.

Вона виховувала "гвинтиків" для системи – уніфікованих, стандартизованих, однаково вдягнених, які живуть в однакових хрущовках і мислять однаково,

– акцентував Лісовий.

Натомість сьогодні треба формувати систему освіти саме для незалежної України.

Для країни, яка бачить себе в Європейському Союзі, яка бачить себе самодостатньою та яка базується на базових загальнолюдських цінностях свободи і людської гідності,

– наголосив міністр.

До теми Оксен Лісовий зробив потужну заяву про українську мову та російськомовних

Що раніше казав Лісовий про українську та російську мови