Про це Лісовий заявив у програмі Олені Кравець після того, як ведуча повідомила про наявність таких навчальних закладів в нашій державі. І запитала в очільника МОН, що з таким явищем робити.

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Лісовий зробив заяву про школи, у яких викладають російською

Міністр освіти при цьому порадив: у такому разі звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена. При цьому додав, що успіх України – в ЄВ, а наше майбутнє – європейське, а не у складі нового СРСР.

У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не по дорозі з "русскім міром". Для чого ми тоді готуємо дітей використанню російської мови?

– наголосив міністр.

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