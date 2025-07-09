Лише 1,5% освітніх програм визнали зразковими, – нардеп

Лише 1,5% освітніх програм в Україні визнали зразковими. Це за 2024 рік.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака. Він розповів деталі звіту Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, який представили учора на засіданні Комітету.

Дивіться також В Україні вже підготували полігони для проходження студентами військової підготовки, – Лісовий

Скільки освітніх програм є зразковими

За минулий рік Нацагентство розглянуло 2539 освітніх програм.

18 програм (1,5%) отримали статус "зразкових" – найвищу оцінку. 1064 програми (86,5%) були акредитовані, але без відзнак. 145 програм (11,8%) отримали умовну акредитацію – з вимогою виправити суттєві недоліки,

– уточнив нардеп.

Ще 1 307 рішень про умовну акредитацію, за його словами, ухвалили за спрощеною процедурою відповідно до Постанови КМУ №295 (в умовах воєнного стану). Це більше ніж половина (51,6%) усіх рішень за минулий рік.

У 86% випадків другої чи третьої умовної акредитації фіксували ті самі порушення, що й раніше. Це говорить про відсутність реакції на зауваження, отримані під час першої експертизи,

– каже Бабак.

Також торік Нацагентство створило "Перелік суттєвих недоліків", що дозволяє системно аналізувати слабкі місця освітніх програм.

Найчастіше проблеми фіксували за такими критеріями:

освітні цілі, зміст програм – 13,5%;

відповідність викладачів – 10,4%;

навчальне середовище і ресурси – 5,8%;

стратегія і управління – 5,5%.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що у парламенті розглядають питання заміни міністра освіти і науки України Оксена Лісового.