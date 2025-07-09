Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. Он рассказал детали отчета Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, который представили вчера на заседании Комитета.

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Сколько образовательных программ являются образцовыми

За прошлый год Нацагентство рассмотрело 2539 образовательных программ.

18 программ (1,5%) получили статус "образцовых" – наивысшую оценку. 1064 программы (86,5%) были аккредитованы, но без отличий. 145 программ (11,8%) получили условную аккредитацию – с требованием исправить существенные недостатки,

– уточнил нардеп.

Еще 1 307 решений об условной аккредитации, по его словам, приняли по упрощенной процедуре в соответствии с Постановлением КМУ №295 (в условиях военного положения). Это больше половины (51,6%) всех решений за прошлый год.

В 86% случаев второй или третьей условной аккредитации фиксировали те же нарушения, что и раньше. Это говорит об отсутствии реакции на замечания, полученные во время первой экспертизы,

– говорит Бабак.

Также в прошлом году Нацагентство создало "Перечень существенных недостатков", что позволяет системно анализировать слабые места образовательных программ.

Чаще всего проблемы фиксировали по следующим критериям:

образовательные цели, содержание программ – 13,5%;

соответствие преподавателей – 10,4%;

учебная среда и ресурсы – 5,8%;

стратегия и управление – 5,5%.

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что в парламенте рассматривают вопрос замены министра образования и науки Украины Оксена Лисового.