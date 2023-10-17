Сувора дисципліна та штрафи: як навчаються українські діти у школах Британії

У школах Великої Британії не можна навчатися дистанційно. Якщо ж ви поїхали у відпустку та взяли із собою дитину не у час її шкільних канікул, отримаєте покарання.

Чим загалом та у деталях відрізняються українська та британська шкільні системи, що чекає на школярів у школах Британії та за що можна легко отримати штраф, читайте далі.

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Як знайти місце у школі Британії

Українці після прибуття у країну повинні зареєструватися у місцевій раді свого регіону. Сouncil допомагає біженцям дізнатися про наявність місць у школах міста/регіону. Навчальний заклад при цьому має бути у пішій доступності, або від неї має бути шкільний транспорт у ваш район. Також батьки можуть заявити, що готові возити та забирати дитину самостійно.

Як школа комунікує з батьками

Якщо ви хочете записати дитину до школи, маєте зустрітися з директором чи старшим учителем. Він проведе для вас екскурсію закладом освіти. Потім вам треба заповнити стос паперів з дозволами та зобов'язаннями. Школа активно спілкується з батьками електронною поштою.

Як влаштована шкільна система Великої Британії

Середня освіта у Британії є обов'язковою. Усі діти від 4 до 16 років, які живуть в країні, навіть тимчасово, мають відвідувати школу. Дистанційне навчання в українській школі – не аргумент для місцевої влади.

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Табличка з привітанням для українських дітей / Леся Панченко/РБК-Україна

Шкільна система Британії складається з Primary (молодша школа) та Secondary (або Upper) – середньої школи (коледжу). Primary school – для дітей 4 – 11 років. Upper school (коледжі) – для учнів 12 – 16/17 років. Дітей зараховують до шкіл строго за віком.

Чого очікувати українцям в англійській школі

У школах Великої Британії до українських дітей ставляться досить добре. Але не варто чекати на "особливі умови". Великі школи у великих містах ще можуть дозволити собі асистента, який супроводжуватиме іноземних учнів та допомагатиме їм з адаптацією.

Діти, які добре навчалися в українській школі, кажуть, що обов'язкові предмети у Великій Британії викладають на простому рівні.

За що потрібно платити у британській школі

Уроки починаються близько 9 ранку і закінчуються після 15. Ланч треба бронювати заздалегідь. Після уроків можна записатись на додаткові клуби за інтересами.

Навчання у державних школах Британії безкоштовне для громадян країни та для українців, які приїхали за "українськими схемами". Шкільне харчування та клуби за інтересами платні (крім учнів 1 – 2 класів). Вартість шкільного ланчу – 2 – 3 фунти на день, клуби – від 20 фунтів на місяць.

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У школах Британії діють суворі правила щодо форми та дисципліни

У школах Великої Британії – дуже суворі правила щодо дисципліни та зовнішнього вигляду учнів. Кожна школа має форму. Форма продається у спеціальних магазинах, де зібрано зразки всіх шкіл району. Вартість базового комплекту для Primary school – від 100 фунтів, для старших школярів – від 120 фунтів. Раз на кілька місяців школа проводить розпродаж секонд-хенду форми.

Також звертають увагу на зовнішній вигляд учнів. Під забороною – великі аксесуари, пірсинг, яскраві відтінки волосся тощо.

Дуже суворе ставлення до запізнень та пропусків уроків. До початку першого уроку територія школи закривається. Упродовж навчального дня за територію учнів не випускають. Тільки за письмового прохання батька/опікуна до куратора класу.

Навчальний рік тут триває з вересня до середини липня. Є тиждень осінніх канікул, довгі різдвяні та великодні канікули та подовжені вихідні наприкінці травня. Літні канікули тривають шість тижнів. Під час навчального року, не у період канікул, батьки не можуть забрати дитину із собою на відпочинок. За пропуск можна отримати чималий штраф.

Легальний пропуск занять можливий тільки через хворобу з повідомленням школи та сімейного лікаря (GP).

Випускні іспити та вступ

У 11 класі Upper school 16-річні випускники здають GCSE – аналог нашої ДПА для дев'ятикласників. Це тести щодо отримання базової (неповної) середньої освіти. Здають їх з усіх предметів, які вивчали у старших класах (три основні та мінімум три на вибір).

Після 11 класу учні, які планують продовжувати освіту, переходять або до Six Form College (аналог наших 10 – 12 класів) або до старших класів, якщо вони є в школі. Там продовжують вузькопрофільне навчання – три-чотири предмети на вибір із "глибоким зануренням" – проєктами, практикою тощо.

Після цього складають іспит A-Level (Advanced Level) – аналог нашого ЗНО, який дозволяє подавати заявку до університету.