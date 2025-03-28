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Освіта Освіта за кордоном Майже 1,5 мільйона учнів виїхали з України: які освітні проблеми "мучать" їх за кордоном
28 березня, 21:07
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Майже 1,5 мільйона учнів виїхали з України: які освітні проблеми "мучать" їх за кордоном

Марія Волошин
Основні тези
  • Через війну майже 1,5 мільйона українських учнів виїхали за кордон, де стикаються з освітніми труднощами.
  • Основні проблеми, зокрема, такі: мовний бар'єр, складнощі у поєднанні місцевої та української освіти, потреба у додаткових заняттях, фінансові труднощі, пошук шкіл, цькування тощо. 

Через повномасштабну війну майже 1,5 мільйона учнів тимчасово виїхали за кордон. В іноземних країнах вони стикаються із певними труднощами під час навчання.

На сторінці освітнього омбудсмена навели дані аналітичного звіту, який презентував уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець щодо цих проблем. Про це зазначає 24 Канал

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З якими проблемами стикаютьcя українські школярі за кордоном

67% опитаних батьків та опікунів розповідали про проблеми щодо здобуття дітьми середньої освіти за кордоном. Найчастіше це такі проблеми: 

  • мовний бар'єр – 40%;
  • складнощі поєднання відвідування місцевої школи та української – 29%,
  • потреба додаткових занять/репетитора – 25%;
  • фінансові труднощі для оплати додаткових активностей, екскурсій тощо – 17%;
  • труднощі щодо пошуку школи, де дитина могла б навчатися – 13%;
  • проблема цькування за національною ознакою – 13%;
  • складність місцевої освітньої системи – 9%;
  • фінансові труднощі щодо оплати навчання – 6%;
  • велике навантаження у школі країни перебування – 3%;

Так, проблема мовного бар'єру є найпоширенішою серед опитаних під час дослідження людей. З тнею  рідше стикаються у англомовних країнах. Найпоширеніша вона у Іспанії (58%) та Німеччині (51%). 