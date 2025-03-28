28 березня, 21:07
Майже 1,5 мільйона учнів виїхали з України: які освітні проблеми "мучать" їх за кордоном
Основні тези
- Через війну майже 1,5 мільйона українських учнів виїхали за кордон, де стикаються з освітніми труднощами.
- Основні проблеми, зокрема, такі: мовний бар'єр, складнощі у поєднанні місцевої та української освіти, потреба у додаткових заняттях, фінансові труднощі, пошук шкіл, цькування тощо.
Через повномасштабну війну майже 1,5 мільйона учнів тимчасово виїхали за кордон. В іноземних країнах вони стикаються із певними труднощами під час навчання.
На сторінці освітнього омбудсмена навели дані аналітичного звіту, який презентував уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець щодо цих проблем. Про це зазначає 24 Канал
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З якими проблемами стикаютьcя українські школярі за кордоном
67% опитаних батьків та опікунів розповідали про проблеми щодо здобуття дітьми середньої освіти за кордоном. Найчастіше це такі проблеми:
- мовний бар'єр – 40%;
- складнощі поєднання відвідування місцевої школи та української – 29%,
- потреба додаткових занять/репетитора – 25%;
- фінансові труднощі для оплати додаткових активностей, екскурсій тощо – 17%;
- труднощі щодо пошуку школи, де дитина могла б навчатися – 13%;
- проблема цькування за національною ознакою – 13%;
- складність місцевої освітньої системи – 9%;
- фінансові труднощі щодо оплати навчання – 6%;
- велике навантаження у школі країни перебування – 3%;
Так, проблема мовного бар'єру є найпоширенішою серед опитаних під час дослідження людей. З тнею рідше стикаються у англомовних країнах. Найпоширеніша вона у Іспанії (58%) та Німеччині (51%).
- Раніше ми розповідали, що школярі у Польщі можуть вчити українську мову.