Міносвіти прагне зберегти зв'язок дітей-біженців з Україною

Міністерство освіти і науки України окрему увагу приділятиме українських дітям, які перебувають за кордоном. Усе, аби зберегти зв'язок біженців з Батьківщиною.

Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий. І наголосив, що все, що стосується формування національної ідентичності, є дуже важливим.

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Як МОН зберігатиме зв'язок дітей-біженців з Україною

Лісовий зазначив: окремий фокус уваги – на українських дітях за кордоном.

Ми хочемо зберегти їхній зв'язок з Україною. І часом короткий фільм на ютубі може зіграти в цьому більшу роль, аніж тривалий цикл занять. Це також важливий напрям роботи Міжнародної української школи, яку ми зараз перезавантажуємо,

– заявив посадовець.

І завдання тут, за словами міністра, – не лише працювати з українськими дітьми, які виїхали внаслідок війни, а й взаємодіяти з діаспорою. І для цього також потрібен відповідний контент, вважає він.

Який зараз зв'язок підтримують учні-біженці з українською школою

Раніше Україна запровадила оновлену дистанційну форму навчання для українських школярів-біженців.

Вони можуть вивчати не всі предмети, а "український компонент".

Навчання в українській школі займатиме лише 6 – 8 годин на тиждень.

Решту навчальних досягнень їм зарахують після повернення з-за кордону.