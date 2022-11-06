Як вчаться українські школярі за кордоном і чи зарахують їм оцінки в Україні

Багато українських дітей через війну виїхало за кордон. Там вони пішли у місцеві школи.

Натомість таке навчання чинить подвійне навантаження на дитину. Адже удень школяр здобуває освіту у місцевій школі очно, а ввечері вчиться онлайн в українському закладі освіти.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

Чи зарахують в Україні оцінки з європейських шкіл

У МУШ, за словами Вітренка, вчиться понад 10 тисяч школярів з України. У цій школі діти мають можливість "не втрачати зв'язок із Батьківщиною. Зокрема вивчають українську мову та літературу й історію України. Саме ці предмети, яких немає в європейських школах, треба скласти для отримання українських документів про освіту.

А от оцінки з інших предметів, зокрема точних і природничих наук, зарахують з європейських шкіл.

"Повторних" курсів, уточнив чиновник, не передбачили. Якщо дитина повернеться до України і піде в українську школу з нового навчального року, її зарахують до відповідного класу.

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З якими проблемами зіштовхуються українські школярі

В Офісі освітнього омбудсмена України повідомили, що майже 70% батьків виокремили такі серйозні проблеми своїх дітей в іноземних школах: