Всі інші діти продовжують вчитися дистанційно в українських школах. Натомість польські школи отримають більше грошей на забезпечення учнів з України підручниками та навчальними матеріалами.
Важливо Скільки дітей-біженців з України навчається у школах Польщі та дистанційно – в українських
Українських школярів у Польщі перевірятимуть
Так, у Польщі перевірять школярів з України, які від початку повномасштабної війни приїхали до країни. Влада хоче з'ясувати, чи здобувають вони освіту у місцевих школах. Відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України уже підготувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.
Перевірятимуть учнів завдяки PESEL. З нього до бази даних інформаційної системи освіти надходитиме інформація про школярів, які приїхали до Польщі з України.
Що таке PESEL
Це цифровий символ. Його призначають фізичній особі, аби ідентифікувати її.
PESEL налічує 11 цифр та містить інформацію про дату народження людини, її стать, порядковий номер та контрольний номер.
Джерело: grupaspectrum.eu
Перевіркою керуватимуть директори шкіл та органи місцевого самоврядування. Таким чином влада Польщі стежитиме за виконанням обов'язку школярів відвідувати школу. При цьому посадовці уточнюють, що ця перевірка є більш вимогливою для директора початкової школи або гміни.
Зміни також передбачають додаткове фінансування польських шкіл для забезпечення учнів з України підручниками та навчальними матеріалами. У разі ухвалення вони набудуть чинності 1 квітня 2023 року.
Скільки українських дітей перебуває та вчиться у школах Польщі
Заступник міністра освіти і науки Польщі Томаш Жимковські повідомив, що станом на 12 жовтня у польських школах навчається близько 200 тисяч дітей з України. Приблизно стільки ж дітей здобуває освіту в українських школах онлайн, перебуваючи у Польщі.
Також, за даними Жимковського, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 – 2 мільйони українців, які втекли від війни. Натомість загалом в Польщі може перебувати приблизно 3,5 мільйони українців.