Це така ж кількість, як і в апогей минулого навчального року. 15 травня у нас теж було близько 200 тисяч учнів,

– заявив Жимковські.

Ще приблизно стільки ж дітей здобуває освіту в українських школах онлайн, перебуваючи у Польщі.

При цьому, за словами заступника міністра, у порівнянні з минулим роком більше українських учнів вчиться у загальних класах з польськими ровесниками. Так, зменшилася кількість таких школярів у підготовчих класах.

Яка кількість українців перебуває у Польщі

За даними Жимковського, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 – 2 мільйони українців, які втекли від війни. З них 430 тисяч наших земляків знайшли легальну роботу. Натомість загалом в Польщі може перебувати приблизно 3,5 мільйони українців.