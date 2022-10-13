Частина дітей-біженців з України пішла в польські школи. Інші навчаються дистанційно в українських навчальних закладах.
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Скільки українських дітей вчиться у школах Польщі
Заступник міністра освіти і науки Польщі Томаш Жимковські повідомив, що станом на 12 жовтня у польських школах навчається близько 200 тисяч дітей з України.
Це така ж кількість, як і в апогей минулого навчального року. 15 травня у нас теж було близько 200 тисяч учнів,
– заявив Жимковські.
Ще приблизно стільки ж дітей здобуває освіту в українських школах онлайн, перебуваючи у Польщі.
При цьому, за словами заступника міністра, у порівнянні з минулим роком більше українських учнів вчиться у загальних класах з польськими ровесниками. Так, зменшилася кількість таких школярів у підготовчих класах.
Яка кількість українців перебуває у Польщі
За даними Жимковського, у Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 – 2 мільйони українців, які втекли від війни. З них 430 тисяч наших земляків знайшли легальну роботу. Натомість загалом в Польщі може перебувати приблизно 3,5 мільйони українців.
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Скільки українських школярів навчається за кордоном
За даними Міністерства освіти і науки України, станом на вересень за кордоном перебувало близько 490 тисяч українських школярів.
Натомість за даними Європейського союзу, станом на 4 жовтня до шкільних систем країн ЄС інтегрували майже 520 тисяч українських дітей. Про це свідчать статистичні дані 26 країн Європейського Союзу. Однак до цієї статистики не входять дані з Великої Британії, США, Канади та окремих іноземних країн.
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