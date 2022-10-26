Все остальные дети продолжают учиться дистанционно в украинских школах. Польские школы получат больше денег на обеспечение учеников из Украины учебниками и учебными материалами.

Важно Сколько детей-беженцев из Украины учится в школах Польши и дистанционно – в украинских

Так, в Польше проверят школьников из Украины, которые с начала полномасштабной войны приехали в страну. Власти хотят выяснить, получают ли они образование в местных школах. Соответствующие изменения в законе о помощи гражданам Украины уже подготовило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Проверят учеников благодаря PESEL. Через него в базу данных информационной системы образования будет поступать информация о школьниках, приехавших в Польшу из Украины.

Что такое PESEL Это цифровой символ. Его назначают физическому лицу, чтобы его идентифицировать. PESEL состоит из 11 цифр и содержит информацию о дате рождения человека, его поле, порядковом номере и контрольном номере. Источник: grupaspectrum.eu

Проверкой будут руководить директора школ и органы местного самоуправления. Таким образом, власти Польши будут следить за исполнением обязанности школьников посещать школу. При этом чиновники уточняют, что эта проверка более требовательна для директора начальной школы или гмины.

Изменения также подразумевают дополнительное финансирование польских школ для обеспечения учеников из Украины учебниками и учебными материалами. В случае принятия они вступят в силу с 1 апреля 2023 года.