Це небезпечно: які проблеми з навчанням за кордоном мають українські школярі

Через повномасштабну війну близько пів мільйона українських дітей змушені здобувати освіту за кордоном. Найбільше наших школярів – у Польщі: майже 200 тисяч.

Соціолінгвістка, мовознавиця, дослідниця Інституту славістики польської академії наук Ольга Шевчук-Клюжева розповіла про навчання українських дітей за кордоном. Зокрема проблеми, з якими учні зіштовхуються.

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З якими проблемами зіштовхуються українські школярі за кордоном

Інтеграція українських школярів у національні системи освіти різних країн є доволі специфічною. Адже діти потрапляють у повністю іншомовне середовище. При цьому, за словами мовознавиці, більшість з них не має можливості вивчати українську мову. Та й зв'язок із українською освітньою системою практично перерваний.

Також вона вважає, що після закінчення цього академічного року українські діти матимуть серйозні проблеми з володінням українською мовою як рідною. І це буде закономірним наслідком перебування в іншомовному освітньому середовищі, переконана Шевчук-Клюжева. Тож ситуацію, на її думку, потрібно вирішувати.

Як виправляти ситуацію Також мовознавиця повідомила, що попит на українську освіту, наприклад, у Польщі просто шалений. Тож, на її думку, зважаючи на кількість охочих вчитися саме в українських закладах освіти, загальноосвітніх і суботніх шкіл, а також розмовних клубів по всій Польщі могло би бути набагато більше, ніж є на сьогодні. Але за це також має подбати й українська влада, впевнена мовознавиця.