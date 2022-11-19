Це небезпечно: які проблеми з навчанням за кордоном мають українські школярі
Джерело:Ольга Шевчук-Клюжева
Через повномасштабну війну близько пів мільйона українських дітей змушені здобувати освіту за кордоном. Найбільше наших школярів – у Польщі: майже 200 тисяч.
Соціолінгвістка, мовознавиця, дослідниця Інституту славістики польської академії наук Ольга Шевчук-Клюжева розповіла про навчання українських дітей за кордоном. Зокрема проблеми, з якими учні зіштовхуються.
Важливо Як вчаться українські школярі за кордоном і чи зарахують їм оцінки в Україні
З якими проблемами зіштовхуються українські школярі за кордоном
Інтеграція українських школярів у національні системи освіти різних країн є доволі специфічною. Адже діти потрапляють у повністю іншомовне середовище. При цьому, за словами мовознавиці, більшість з них не має можливості вивчати українську мову. Та й зв'язок із українською освітньою системою практично перерваний.
Також вона вважає, що після закінчення цього академічного року українські діти матимуть серйозні проблеми з володінням українською мовою як рідною. І це буде закономірним наслідком перебування в іншомовному освітньому середовищі, переконана Шевчук-Клюжева. Тож ситуацію, на її думку, потрібно вирішувати.
Як виправляти ситуацію
Також мовознавиця повідомила, що попит на українську освіту, наприклад, у Польщі просто шалений. Тож, на її думку, зважаючи на кількість охочих вчитися саме в українських закладах освіти, загальноосвітніх і суботніх шкіл, а також розмовних клубів по всій Польщі могло би бути набагато більше, ніж є на сьогодні. Але за це також має подбати й українська влада, впевнена мовознавиця.
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Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.
Чи зарахують в Україні оцінки з європейських шкіл
У МУШ, за словами Вітренка, вчиться понад 10 тисяч школярів з України. У цій школі діти мають можливість "не втрачати зв'язок із Батьківщиною. Зокрема вивчають українську мову та літературу й історію України. Саме ці предмети, яких немає в європейських школах, треба скласти для отримання українських документів про освіту.
А от оцінки з інших предметів, зокрема точних і природничих наук, зарахують з європейських шкіл.
"Повторних" курсів, уточнив чиновник, не передбачили. Якщо дитина повернеться до України і піде в українську школу з нового навчального року, її зарахують до відповідного класу.