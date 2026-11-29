У 103 школах Закарпатської області є класи з навчанням мовами національних меншин. 92 – з угорською мовою навчання, 10 – з румунською та один — зі словацькою.

Про це повідомили у відповідь на інформаційний запит Суспільного в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА.

У яких школах Закарпаття учні вчаться угорською?

Найбільше шкіл із класами угорською мовою навчання розташовані у Берегівському районі. Зокрема, вони діють у Берегівській, Вилоцькій, Великобийганській, Великодобронській, Косоньській, Пийтерфолвівській та Батівській громадах.

У Берегівській громаді серед них – ліцеї імені Ілони Зріні, Лайоша Кошута, Мікеша Келемена та Габора Бетлена, а також гімназії імені Ганни Горват та «Опре Рома». У Пийтерфолвівській громаді такі класи є у Великопаладському закладі загальної середньої освіти імені Жігмонда Моріца та Пийтерфолвівському закладі загальної середньої освіти імені Ференца Келчеі.

Такі заклади освіти також працюють у Мукачівській, Сюртівській, Холмківській, Чопській, Тячівській, Солотвинській, Рахівській, Свалявській та інших громадах.

У яких школах Закарпаття учні вчаться румунською та словацькою?

Класи з навчанням румунською мовою є переважно у Солотвинській громаді Тячівського району. Серед них — Білоцерківський ліцей імені Александру Чіпля, Глибокопотіцька гімназія «Карбунешть», Глибокопотіцький ліцей «Стримтура» та Солотвинський ліцей-інтернат імені Емінеску. Також такий клас є у Плаюцькому закладі загальної середньої освіти Великобичківської громади.

Єдиний на Закарпатті заклад з класами словацькою мовою навчання — Ужгородський ліцей № 4.

Як забезпечують школи підручниками?

За інформацією департаменту, підручниками заклади освіти з класами мовами нацменшин забезпечують безоплатно коштом держбюджету. Потребу в навчальній літературі школи визначають через програмно-апаратний комплекс «АІКОМ». Видання, доставлення та розподіл підручників забезпечує МОН України.

Водночас художню літературу для шкільних бібліотек востаннє централізовано доставляли у 2021 році.

Якщо закладу освіти не вистачає підручників, він може отримати їх із резервного фонду навчальної літератури, зазначили в департаменті.

Крім того, учні та вчителі мають доступ до електронних версій підручників.