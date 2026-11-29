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Об этом сообщили в ответ на информационный запрос Суспильного в Департаменте образования и науки, молодежи и спорта Закарпатской ОГА.

В каких школах Закарпатья ученики учатся на венгерском языке?

Больше всего школ с классами на венгерском языке обучения расположено в Береговском районе. В частности, они действуют в Береговской, Вилоцкой, Великобийганской, Великодобронской, Косонской, Пийтерфолвивской и Батовской общинах.

В Береговской общине среди них – лицеи имени Илоны Зрини, Лайоша Кошута, Микеша Келемена и Габора Бетлена, а также гимназии имени Анны Горват и "Опре Рома". В Пийтерфолвивской общине такие классы есть в Великопаладском учреждении общего среднего образования имени Жигмонда Морица и Пийтерфолвивском учреждении общего среднего образования имени Ференца Келчеи.

Такие учебные заведения также работают в Мукачевской, Сюртивской, Холмковской, Чопской, Тячевской, Солотвинской, Раховской, Свалявской и других общинах.

В каких школах Закарпатья ученики учатся на румынском и словацком языках?

Классы с обучением на румынском языке есть преимущественно в Солотвинской общине Тячевского района. Среди них – Белоцерковский лицей имени Александру Чипля, Глибокопотицкая гимназия "Карбунешть", Глибокопотицкий лицей "Стримтура" и Солотвинский лицей-интернат имени Эминеску. Также такой класс есть в Плаюцком учреждении общего среднего образования Великобычковской общины.

Единственное в Закарпатье учебное заведение с классами на словацком языке обучения – Ужгородский лицей № 4.

Как школы обеспечиваются учебниками?

По информации департамента, учебники для учебных заведений с классами на языках национальных меньшинств предоставляются бесплатно за счет государственного бюджета. Потребность в учебной литературе школы определяют с помощью программно-аппаратного комплекса "АИКОМ". Издание, доставку и распределение учебников обеспечивает МОН Украины.

В то же время художественная литература для школьных библиотек в последний раз централизованно поставлялась в 2021 году.

Если учебному заведению не хватает учебников, оно может получить их из резервного фонда учебной литературы, отметили в департаменте.

Кроме того, ученики и учителя имеют доступ к электронным версиям учебников.