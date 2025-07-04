Чи отримає грант вступник, який відмовився від навчання на бюджеті

Цьогоріч першокурсники, які вступлять у виш на контракт і відповідатимуть конкретним вимогам, зможуть отримати грант на навчання. Однак, якщо абітурієнт, який є у списках серед рекомендованих на бюджет, не виконає вимоги до зарахування і вступить пізніше на контракт, то не зможе отримати допомогу від держави.

Про це в етері телемарафону розповів заступник очільника МОН Михайло Винницький, зазначає 24 Канал. Посадовець при цьому попередив, що вступники повинні дуже уважно і відповідально розставляти пріоритети під час подання заяв на вступ.

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Хто не отримає грант на навчання

Винницький попередив: вступник, який відмовиться від бюджетного місця, на яке він пройшов за найвищим пріоритетом, втратить право на отримання гранту при вступі на контракт.

Держава пропонує один раз кошти. Може бути або бюджетне місце, або контрактне місце з грантом,

– уточнив він.

Тобто 2025 року не можна буде отримати грантове фінансування у разі відмови від бюджетного місця навіть при наявності високих балів НМТ.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Таке нововведення з'явилося у межах цієї вступної кампанії через те, що 2024 року 7 тисяч вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет, відмовились від свого бюджетного місця.