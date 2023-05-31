Як зараховуватимуть результати навчання за кордоном в українських школах
Джерело:Оксен Лісовий
Учням, які через війну відвідують школи за кордоном, зарахують результати навчання в Україні. Міносвіти вже розробило і затвердило відповідні рекомендації.
Для зарахування дитини до школи після повернення в Україну один з батьків, опікун чи законний представник має подати відповідну заяву. Дитину зараховують в ту ж школу, в якій вона навчалася раніше, або в іншу, якщо так хочуть батьки.
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Як зараховуватимуть в Україні результати навчання за кордоном
МОН рекомендує школам враховувати всі дані про успішність із закордонних навчальних закладів під час зарахування до українських (за предметами, що дублюються в програмі). Для цього потрібна довідка зі школи, де вчився учень.
Українську мову, літературу, історію України можна скласти в Україні та отримати тут відповідну оцінку. Також на Батьківщині знання школяра оцінюватимуть, якщо він не має довідки із закордонної школи. Для 5 – 8 та 10 класів таке оцінювання можуть проводити навіть у форматі 2-бальної шкали (склав – не склав).
Свідоцтво про здобуття освіти видають дітям, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн.
Також документ МОН містить рекомендації щодо здобуття освіти переселенцями та тими, хто опинився на тимчасово окупованій території.
Наше завдання – зробити все, аби діти продовжували здобуття освіти і водночас не були перевантажені, а також не втрачали зв'язок з Україною,
– наголосив Лісовий.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- Часто батьки старших школярів розчаровані тим, що учні з України не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими школярами.
- Батьки молодших дітей уточнюють: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.