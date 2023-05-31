Как будут засчитывать результаты обучения за границей в украинских школах
Источник:Оксен Лесной
Ученикам, которые из-за войны посещают школы за границей, засчитают результаты обучения в Украине. Минобразования уже разработало и утвердило соответствующие рекомендации.
Для зачисления ребенка в школу по возвращении в Украину родитель, опекун или законный представитель должен подать соответствующее заявление. Ребенка зачисляют в ту же школу, в которой он учился раньше, или в другую, если так хотят родители.
Читайте Как записать ребенка в школу в Польше
Как будут засчитывать в Украине результаты обучения за границей
МОН рекомендует школам учитывать все данные об успешности из зарубежных учебных заведений при зачислении в украинские (по дублируемым в программе предметам). Для этого нужна справка из школы, в которой учился ученик.
Украинский язык, литературу, историю Украины можно сдать в Украине и получить соответствующую оценку. Также на Родине знания школьника будут оценивать, если у него нет справки из зарубежной школы. Для 5 – 8 и 10 классов такую оценку могут проводить даже в формате 2-балльной шкалы (сдал – не сдал).
Свидетельство о получении образования выдают детям, которые находятся за границей и учатся в украинских школах онлайн.
Также документ МОН содержит рекомендации о получении образования переселенцами и оказавшимися на временно оккупированной территории.
Наша задача – сделать все, чтобы дети продолжали получение образования и одновременно не были перегружены, а также не теряли связь с Украиной,
– подчеркнул Лисовой.
К теме Украинские ученики покидают польские школы: с какими проблемами сталкиваются
Как учатся украинские дети за границей
- Часто родители старших школьников разочарованы тем, что ученики из Украины не имеют равных возможностей в учебе и поступлении по сравнению с местными школьниками.
- Родители младших детей уточняют: дети могут быстро терять идентичность, интегрируясь в иноязычную среду.
- Большинство при этом признают: образование будет важным фактором, когда семья будет решать, возвращаться в Украину или нет.