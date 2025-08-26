Кошти повернуться державі: який термін дії мають гроші з "Пакунку школяра"
- Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра".
- Гроші треба витратити гроші протягом 180 днів з моменту зарахування на рахунок.
Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра". І витратити ці гроші треба протягом 180 днів з моменту зарахування коштів на рахунок.
Про це йдеться в умовах участі у програмі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Доки треба витратити отримані кошти?
Грошову допомогу надаватимуть батькам у безготівковій формі та зараховуватимуть на спеціальний рахунок – Дія.Картку.
Якщо родина не користується Дією, батьки або опікуни повинні звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із письмовою заявою про надання допомоги.
Заяву на отримання виплати в Дії або Пенсійному фонді можна подати до 15 листопада.
Витратити кошти можна для придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття.
Невикористані кошти автоматично повернуться до держбюджету.
Що відомо про "Пакунок школяра"?
У липні в Україні з'явилася ще одна виплата – "Пакунок школяра".
У її межах сім'я зможе отримати для свого першокласника, який піде на очне навчання, 5 тисяч гривень.
Гроші передбачили на купівлю необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.
Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина. Заявку можна подавати через Дію.
Виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.