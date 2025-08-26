Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень у межах програми "Пакунок школяра". І витратити ці гроші треба протягом 180 днів з моменту зарахування коштів на рахунок.

Доки треба витратити отримані кошти?

Грошову допомогу надаватимуть батькам у безготівковій формі та зараховуватимуть на спеціальний рахунок – Дія.Картку.

Якщо родина не користується Дією, батьки або опікуни повинні звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із письмовою заявою про надання допомоги.

Заяву на отримання виплати в Дії або Пенсійному фонді можна подати до 15 листопада.

Витратити кошти можна для придбання шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття.

Невикористані кошти автоматично повернуться до держбюджету.

Що відомо про "Пакунок школяра"?