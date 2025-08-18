Уряд запустив програму "Пакунок школяра" у застосунку Дія на підтримку батьків учнів. За нею можна отримати кошти для купівлі найнеобхідніших речей для школярика.

Хто та яким чином може отримати підтримку від держави для школяра, повідомляє 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал посилаючись на телеграм-канал першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Хто отримає "пакунок школяра"?

З 18 серпня уряд України запустив нову програму підтримки – пакунок школяра. Вона орієнтована на батьків школярів, чиї діти з 1 вересня ідуть до першого класу. Батьки та законні представники першокласників мають змогу отримати одноразову допомогу в розмірі 5 000 гривень через застосунок Дія.

Отримані кошти можна витратити на найнеобхідніше – канцелярію та дитячий одяг і взуття. При виборі канцелярії батькам слід врахувати рекомендації лікарів при виборі рюкзака для школяра.

За кошти допомоги можна придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів (з моменту зарахування коштів).

Цікаво! Проєкт розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації та Дією, Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах "Проєкту підтримки Дія", що реалізується за фінансування Швеції, Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – "Децентралізація для розвитку демократичної освіти", що впроваджується в Україні консорціумом у складі ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.

Як отримати виплату на школяра?

Щоб отримати кошти вам необхідно мати підтвердження, що вашу дитину зараховано до першого класу. Таке push-сповіщення ви отримаєте у застосунку Дія.

Далі у застосунку слід зробити такі дії:

Вкладка "Сервіси" – Допомога від держави – Пакунок школяра

Обрати свою дитину-першокласника

Перейти до оформлення заявки на допомогу

Слід обрати Дія.Картку для зарахування грошей, якщо її ще немає – відкрийте в одному з банків-партнерів.

Перевірте правильність даних в заяві та затвердьте її Дія.Підписом.

Врахуйте! Термін оформлення заяви досить тривалий – у вас є час до 15 листопада 2025 року.