Родители первоклашек получат 5 000 гривен через Дію: на что можно потратить средства
- Правительство Украины запустило программу "Пакет школьника", которая предоставляет одноразовую помощь в размере 5 000 гривен для родителей первоклассников через приложение Дія.
- Получение средств требует подтверждения зачисления ребенка в первый класс в школу, а процесс подачи заявки в Дії можно осуществить до 15 ноября 2025 года.
Правительство запустило программу "Пакет школьника" в приложении Дія в поддержку родителей учеников. По ней можно получить средства для покупки самых необходимых вещей для школьника.
Кто и каким образом может получить поддержку от государства для школьника, сообщает 24 Канал, ссылаясь на телеграмм-канал ссылаясь на телеграмм-канал первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Кто получит "пакет школьника"?
С 18 августа правительство Украины запустило новую программу поддержки – пакет школьника. Она ориентирована на родителей школьников, чьи дети с 1 сентября идут в первый класс. Родители и законные представители первоклассников могут получить единовременное пособие в размере 5 000 гривен через приложение Дія.
Полученные средства можно потратить на самое необходимое – канцелярию и детскую одежду и обувь. При выборе канцелярии родителям следует учесть рекомендации врачей при выборе рюкзака для школьника.
За средства помощи можно приобрести товары для подготовки ребенка к школе как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней (с момента зачисления средств).
Интересно! Проект разработан Министерством социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации и Дія, Министерством образования и науки и Пенсионным фондом Украины при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках "Проекта поддержки Дія", реализуемого при финансировании Швеции, Швейцарско-украинского проекта DECIDE – "Децентрализация для развития демократического образования", внедряется в Украине консорциумом в составе ОО DOCCU и Цюрихского педагогического университета при поддержке Швейцарии.
Пакет школьника – как получить: смотрите видео
Как получить выплату на школьника?
Чтобы получить средства вам необходимо иметь подтверждение, что ваш ребенок зачислен в первый класс. Такое push-уведомление вы получите в приложении Дія.
Далее в приложении следует сделать следующие действия:
- Вкладка "Сервисы" – Помощь от государства – Пакет школьника
- Выбрать своего ребенка-первоклассника
- Перейти к оформлению заявки на помощь
- Следует выбрать Дія.Карту для зачисления денег, если ее еще нет – откройте в одном из банков-партнеров.
- Проверьте правильность данных в заявлении и утвердите ее Дія.Подписью.
Учтите! Срок оформления заявления достаточно длительный – у вас есть время до 15 ноября 2025 года.