Як сказати "паєтки" українською: красивий відповідник із давньою історією

Коли хочеться додати одягу трохи блиску, ми обираємо сукню з "паєтками" або прикрашаємо ними сумочку. Але чи знали ви, що в українській мові є красиве слово для цих маленьких блискучих кружалець?

Яке саме розповідає популяризатор мови та музикант Рамі Аль Шаєр.

Що означає слово "паєтка"?

Блискуча сукня, святкова блуза чи сумочка, що переливається на світлі, – і все це оздоблене маленькими блискучими кружальцями. Ми часто називаємо їх "паєтками", але в українській мові є й інші назви для таких декоративних елементів.

І не те щоб "паєтки" було неправильним словом, воно теж є у словниках, але – запозичене.

Слово "паєтки" прийшло в українську мову з французької. Його джерело – французьке paillette, що означає "блискітка", "маленька блискуча платівка", а буквально пов’язане зі словом paille – "солома". "Рaillette" спочатку означало оболонку зерна, яка має характерний блиск.

Як назвати українською блискучі шматочки?

У мові моди є слова, які ми звикли чути в одному варіанті, хоча українська пропонує й інші.. Залежно від контексту можна вживати слова: блискітки та лелітки.

Перше слово ширше за значенням: так називають різні дрібні частинки, що виблискують на світлі. А от "лелітки" – це саме маленькі блискучі кружальця, якими оздоблюють одяг, взуття та аксесуари.

Назва має особливу милозвучність і пов’язана зі словом "леліти" – блищати, виблискувати, переливатися. Тож лелітки недарма так називаються: вони ловлять світло, мерехтять і перетворюють навіть звичайну річ на святкову.

А ще "лелітка" може означати квітку в діалектному мовленні.

Я нарву найкращих квіток,

Купчаків, жоржин, леліток,

Принесу з росою в клас. (Михайло Стельмах).

Можна навіть пестливо звернутися до коханої дівчини чи жінки: "Моя лелітка!".

Як українською називаються "паєтки": дивіться відео

У 2025 році слово "лелітки" почули мільйони українців під час Радіодиктанту національної єдності. У тексті письменниці Євгенії Кузнєцової "Треба жити!" було речення: "Треба купувати сукні з лелітками…". Для когось це слово стало приємним відкриттям, а хтось упізнав у ньому знайому назву з рідної говірки.

Тож наступного разу, побачивши блискучі кружальця на святковому вбранні, згадайте про – лелітки. Слово звучить мелодійно, має цікаву історію й уже встигло засяяти в одному з найвідоміших мовних текстів України.