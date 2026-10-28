Як сказати "паєтки" українською: красивий відповідник із давньою історією

Яке саме розповідає популяризатор мови та музикант Рамі Аль Шаєр.

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Що означає слово "паєтка"?

Блискуча сукня, святкова блуза чи сумочка, що переливається на світлі, – і все це оздоблене маленькими блискучими кружальцями. Ми часто називаємо їх "паєтками", але в українській мові є й інші назви для таких декоративних елементів.

І не те щоб "паєтки" було неправильним словом, воно теж є у словниках, але – запозичене.

Слово "паєтки" прийшло в українську мову з французької. Його джерело – французьке paillette, що означає "блискітка", "маленька блискуча платівка", а буквально пов’язане зі словом paille – "солома". "Рaillette" спочатку означало оболонку зерна, яка має характерний блиск.

Як назвати українською блискучі шматочки?

У мові моди є слова, які ми звикли чути в одному варіанті, хоча українська пропонує й інші.. Залежно від контексту можна вживати слова: блискітки та лелітки.

Перше слово ширше за значенням: так називають різні дрібні частинки, що виблискують на світлі. А от "лелітки" – це саме маленькі блискучі кружальця, якими оздоблюють одяг, взуття та аксесуари.

Назва має особливу милозвучність і пов’язана зі словом "леліти" – блищати, виблискувати, переливатися. Тож лелітки недарма так називаються: вони ловлять світло, мерехтять і перетворюють навіть звичайну річ на святкову.

А ще "лелітка" може означати квітку в діалектному мовленні.

Я нарву найкращих квіток,

Купчаків, жоржин, леліток,

Принесу з росою в клас. (Михайло Стельмах).

Можна навіть пестливо звернутися до коханої дівчини чи жінки: "Моя лелітка!".

Як українською називаються "паєтки": дивіться відео

У 2025 році слово "лелітки" почули мільйони українців під час Радіодиктанту національної єдності. У тексті письменниці Євгенії Кузнєцової "Треба жити!" було речення: "Треба купувати сукні з лелітками…". Для когось це слово стало приємним відкриттям, а хтось упізнав у ньому знайому назву з рідної говірки.

Тож наступного разу, побачивши блискучі кружальця на святковому вбранні, згадайте про – лелітки. Слово звучить мелодійно, має цікаву історію й уже встигло засяяти в одному з найвідоміших мовних текстів України.