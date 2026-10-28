Как сказать "пайетки" на украинском: красивый эквивалент с древней историей

Об этом рассказывает популяризатор языка и музыкант Рами Аль-Шаер.

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Что означает слово "пайетка"?

Блестящее платье, праздничная блузка или сумочка, переливающаяся на свету, – и все это украшено маленькими блестящими кружочками. Мы часто называем их "пайетками", но в украинском языке есть и другие названия для таких декоративных элементов.

И не то чтобы "пайетки" было неправильным словом, оно тоже есть в словарях, но – заимствованное.

Слово "пайетки" пришло в украинский язык из французского. Его источник – французское paillette, что означает "блестка", "маленькая блестящая пластинка", а буквально связано со словом paille – "солома". "Paillette" изначально обозначало оболочку зерна, обладающую характерным блеском.

Как назвать на украинском языке блестящие кусочки?

В языке моды есть слова, которые мы привыкли слышать в одном варианте, хотя украинский язык предлагает и другие. В зависимости от контекста можно употреблять слова: "блискітки" и "лелітки".

Первое слово имеет более широкое значение: так называют различные мелкие частицы, сверкающие на свету. А вот "лелітки" – это именно маленькие блестящие кружочки, которыми украшают одежду, обувь и аксессуары.

Название обладает особой мелодичностью и связано со словом "леліти" – блестеть, сверкать, переливаться. Поэтому лелитки не зря так называются: они ловят свет, мерцают и превращают даже обычную вещь в праздничную.

А еще "лелитка" может означать цветок в диалектной речи.

Я нарву найкращих квіток,

Купчаків, жоржин, леліток,

Принесу з росою в клас. (Михаил Стельмах).

Можно даже ласково обратиться к любимой девушке или женщине: "Моя лелитка!".

Как на украинском языке называются "пайетки": смотрите видео

В 2025 годуслово "лелитки" услышали миллионы украинцев во время Радиодиктанта национального единства. В тексте писательницы Евгении Кузнецовой "Надо жить!" было предложение: "Надо покупать платья с лелитками…". Для кого-то это слово стало приятным открытием, а кто-то узнал в нем знакомое название из родного диалекта.

Поэтому в следующий раз, увидев блестящие кружочки на праздничном наряде, вспомните о "лелитках". Это слово звучит мелодично, имеет интересную историю и уже успело засиять в одном из самых известных языковых текстов Украины.