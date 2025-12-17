Укр Рус
17 грудня, 18:35
Не всі знають, що таке "пайок": справжнє значення слова вас здивує

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "пайок" походить з тюркських мов і означає "частина" або "частка".
  • У сучасній українській мові "пайок" вживається як військовий термін для позначення продовольчого набору, відомого як сухпайок.

Сьогодні термін "пайок" відомий багатьом і став частиною військової термінології. Але слово відоме здавна і має кілька синонімів.

Що означає та звідки походить слово "пайок", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Що означає слово "пайок"?

Сьогодні слово "пайок" в Україні відоме переважно, як військовий термін – сухпайок. Огляди на сухпайки різних армій світу можна зустріти у багатьох соціальних мережах.

Словники найчастіше подають наступні визначення слова "пайок":

  • Словник української мови (11 тт.) подає: "пайок – продовольство, цигарки і т. ін., що видаються за певними нормами на певний строк".
  • Великий тлумачний словник сучасної української мови уточнює: "пайок – певна кількість їжі (консерви, сухарі, печиво тощо), яку видають для споживання в похідних умовах, на фронті".
  • Словник української літературної мови також фіксує приклади: "добовий пайок цілого заводу", "на пайок давали пресований чай". 

Отже, пайок – це певна кількість продуктів чи речей (їжа, цигарки, одяг), що видаються за нормою на визначений строк. 

Найчастіше, ми чуємо у "пайок" у формулюванні:

  • Сухий пайок – набір продуктів для споживання у польових умовах (консерви, сухарі, печиво).
  • Голодний пайок – метафоричне означення дуже малої, мізерної кількості їжі чи ресурсів. 

"Пайок" у сучасній мові найчастіше вживається у значенні "харчовий набір" або "раціон". Так ще іронічно можуть називати їжу, яку беруть з собою на роботу, куди зазвичай входять овочі, фрукти та накладанці.

Часто можна почути ще слово не "пайок", а – "пайка".

Саме слово, як припускають мовознавці, походить з тюркських мов paj і означає – "частина" чи "частка".

А тому, крім цього слова існують синоніми, які, можливо, ви чули раніше і частіше:

  • норма,
  • доля,
  • порціон,
  • раціон,
  • пайка,
  • частка.

Ці слова допомагають зрозуміти, що пайок – це завжди щось відміряне, обмежене, видане "по частці".

У військовій та історичній літературі "пайок" часто символізує виживання: добовий набір їжі для солдата, мінімальний запас у надзвичайних умовах. 

У мирному житті це слово може звучати як архаїзм, але й досі використовується у військовій сфері, туризмі чи надзвичайних ситуаціях.