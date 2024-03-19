Як правильно українською назвати "перчатки"

Українці іноді можуть помилково найменовувати ті чи інші предмети. Зокрема, називати їх суржиковими словами.

Але "мовного сміття" треба позбуватися. І Освіта 24 у цьому допомагає.

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Як українською назвати "перчатки"

Одним із таких суржикових слів, які треба викинути зі свого мовлення, є "перчатки". Українською треба казати "рукавиці" та "рукавички".

Зауважимо, що рукавиці та рукавички не є цілком тотожними поняттями. Рукавиці мають лише одне відділення для великого пальця. Рукавички натомість – п'ять отворів для кожного пальця руки.

А от боксерськими можуть бути як рукавиці, так і рукавички – залежно від розміру, уточнював мовознавець Олександр Авраменко.

Також запам'ятайте: одяг ви носите не зимній, а зимовий.

Як сказати українською "варежки"

Слово "варежки" також є суржиковим.

Українською треба казати "рукавиці".

При цьому зауважимо, що мовиться про виріб з двома відділеннями: одне для великого пальця, інше – для всіх інших пальців.