Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти

В Україні можна запровадити 12-річну систему освіти уже з 2024 року. Це вирішило б проблему освітніх втрат, яких зазнала наша держава через війну та епідемію коронавірусу.

Так вважає очільник Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Про це він заявив під час презентації результатів дослідження "Освіта під час війни".

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Гурак заявив, що можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат.

Але ми маємо реформу НУШ і задекларували в законодавстві, що перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році. І це вирішить усі наші питання,

– вважає очільник ДСЯОУ.

На його думку, таким чином можна збалансувати освітню програму. Зокрема, врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність світла та інтернету), перехідний період на кожному рівні і так підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.

Гурак також заявив, що краще не розпорошувати гроші донорів на окремі проєкти, а підтримати один рік у запровадженні 12-річної системи.

При цьому він вважає, що варто укласти в Україні суспільний договір про відповідальність кожного учасника освітнього процесу за навчання. Усе тому, що і учні, і вчителі мають бути відповідальними за процес навчання.

До слова, освітні втрати – це недосягнення окремих результатів через відсутність або обмеження доступу до навчання.

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